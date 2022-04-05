مدرب بترو أتلتيكو الأنجولي يثق في إمكانيات فريقه قبل مواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

أبدى أمادو فلافيو المدير الفني لفريق بترو أتلتيكو الأنجولي ثقته في قدرة فريقه على تقديم أداء جيد أمام صنداونز الجنوب أفريقي، ضمن منافسات دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

وقال فلافيو، مهاجم الأهلي المصري السابق، في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" بعد نهاية مراسم القرعة، إن مواجهة صنداونز ستكون صعبة للغاية، وأن فريقه عليه أن يبذل جهدا كبيرا لخطف بطاقة التأهل.

وأضاف أن العبور للدور قبل النهائي يظل أمرا واردا، حتى مع فارق الإمكانيات بينه وبين الفريق الجنوب أفريقي.

وبالحديث حول المرشحين للفوز بالبطولة، قال فلافيو إن الأهلي المصري يظل دائما مرشحا للفوز بلقب البطولة، خاصة مع الخبرة الكبيرة للاعبيه وإمكانياتهم الهائلة.

وكان بترو أتلتيكو قد تأهل لدور الثمانية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة التي ضمت أيضا فرق الوداد البيضاوي المغربي والزمالك المصري وساجرادا الأنجولي.