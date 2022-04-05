الامارات | دربي ليبي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي.. وشمال إفريقي بين المصري ونهضة بركان

شكرا لقرائتكم خبر عن دربي ليبي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي.. وشمال إفريقي بين المصري ونهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفرزت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي في كرة القدم التي سحبت الثلاثاء في القاهرة مواجهة ليبية بين الاتحاد والأهلي وشمال إفريقية بين المصري البورسعيدي المصري ونهضة بركان المغربي.

الأهلي طرابلس الذي يظهر للمرة الأولى في ربع النهائي، تصدر بفارق ضئيل مجموعته أمام بيراميدز المصري، فيما حلّ مواطنه الاتحاد وصيفاً بفارق نقطتين لأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويتأهل الفائز من هذه المواجهة إلى نصف النهائي لملاقاة الفائز بين سيمبا التنزاني وأورلاندو بايرتس.

وفي المواجهة العربية الثانية، يصطدم المصري بحامل لقب نسخة 2020 نهضة بركان.

وحلّ المصري وصيفاً لمازيمبي الكونغولي الديموقراطي بفارق نقطة، فيما تصدر نهضة بركان مجموعته بفارق ضئيل عن سيمبا.

قال التونسي معين الشعباني مدرب المصري لقناة بي إن سبورتس القطرية "هذا دربي شمال افريقي وعربي. ونلاحظ سيطرة دول هذه الاندية على البطولات القارية. هناك جزئيات تحسم هذا النوع من المباريات".

والفائز بينهما يلاقي في نصف النهائي بيراميدز المصري وصيف 2020 ومازيمبي حامل اللقب عامي 2016 و2017.

وتحدث أحمد زاهر المدير الاداري لنادي بيراميدز عن لقاء مازيمبي "مواجهة قوية وعيننا على البطولة. وصلنا في آخر نسختين إلى نصف نهائي والنهائي لكننا لم نكن محظوظين".

تابع "مازيمبي فريق محترف ولكن لم تكن تهمنا هوية المنافس. الاجواء صعبة هنا سنلعب في رمضان وقبل الافطار".

وستقام مباريات الذهاب في 17 أبريل والإياب في 24 منه، ونصف النهائي في 8 و15 مايو.

وكان الرجاء المغربي أحرز لقب النسخة الأخيرة بفوزه على شبيبة القبائل الجزائري 2-1.

- نتيجة القرعة:

سيمبا (تنزانيا) - أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا)

الاتحاد (ليبيا) - الأهلي (ليبيا)

بيراميدز (مصر) - مازيمبي (الكونغو الديموقراطية)

المصري (مصر) - نهضة بركان (المغرب)

قرعة نصف النهائي:

الفائز من مواجهة الاتحاد والأهلي - الفائز من مواجهة سيمبا وأورلاندو

الفائز من مواجهة بيراميدز ومازيمبي - الفائز بين المصري ونهضة بركان

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