الامارات | 3 مواجهات عربية في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات عربية في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت قرعة دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي أجريت اليوم الثلاثاء، عن ثلاث مواجهات عربية.

وجاءت القرعة لتضع الأهلي المصري، حامل اللقب، في مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، فيما سيواجه وفاق سطيف الجزائري فريق الترجي التونسي، بينما يقابل شباب بلوزداد الجزائري الوداد البيضاوي المغربي.

وأسفرت القرعة كذلك عن مواجهة بين بترو أتلتيكو الأنجولي وصن داونز الجنوب أفريقي.

يذكر أن الفرق التي تصدرت مجموعاتها، وهي الرجاء البيضاوي المغربي والترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي ، ستلعب مباريات الإياب على ملعبها.

وفي الدور قبل النهائي، سيواجه الفائز من مواجهة الأهلي والرجاء، الفائز من مواجهة وفاق سطيف والترجي، فيما سيلعب الفائز من مواجهة بترو أتلتيكو وصن داونز، مع الفائز من مباراة شباب بلوزداد والوداد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news