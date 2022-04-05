موعد مباراة ليفربول وبنفيكا اليوم في أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة والمعلق.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف فريق بنفيكا نظيره ليفربول الإنجليزي، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب دا لوز، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول كان قد تأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعدما تخطى نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في دور الـ16، حيث فاز الريدز ذهابًا بهدفين دون رد، على ملعب جوزيبي مياتزا، ثم انتصر النيراتزوري إيابًا بهدف نظيف، بملعب أنفيلد.

في المقابل، صعد بنفيكا إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، عقب إقصاء نظيره أياكس أمستردام الهولندي، من الدور ثمن النهائي، إذ تعادل الفريقان في مواجهة الذهاب بهدفين لهدفين، ثم فاز الفريق البرتغالي بالإياب بهدف دون مقابل.

جدير بالذكر أن مواجهة العودة بين الفريقين سوف تقام على ملعب أنفيلد، يوم 13 أبريل الحالي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بنفيكا:حراسة المرمى: أليسون بيكر.خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، آندي روبيرتسون.خط الوسط: جوردان هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانترا.خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، ساديو ماني.

القناة الناقلة:

وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium، بتعليق: عصام الشوالي.