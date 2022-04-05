شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يستبعد زيزو والجزيرى وأوناجم وفتوح من مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، علي استبعاد كلا من أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيرى وأحمد فتوح ومحمد أوناجم من قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز.

من ناحية أخرى حذر الجهاز الفني للزمالك لاعبى خط الوسط من المعركة التي ستشهدها مواجهة بيراميدز، خاصة وإن الفريق السماوى يضم عددًا من اللاعبين المميزون في منطقة وسط الملعب على رأسهم عبد الله السعيد ووليد الكرتى وإبراهيم توريه، الأمر الذى سيصعب مهمة الدفاع والهجوم في الزمالك، ويحتاج لمعاملة خاصة من لاعبى وسط الأبيض من أجل الفوز في تلك المعركة الشرسة.

وتحدث البرتغالى فيريرا بشكل خاص مع طارق حامد مشددًا على أهمية دوره في إيقاف خطورة هجمات بيراميدز التي ستبنى من الخلف.

كما طلب الجهاز الفني للزمالك من مهاجمى الفريق استغلال حالة الارتباك التي يعانى منها خط دفاع فريق بيراميدز، حيث يعد من الثغرات التي يعانى منها الأزرق، ويعمل الجهاز الفني للزمالك على استغلال تلك الثغرة، لاسيما وإنه تم منح المهاجمين تعليمات خاصة والاعتماد على اختراق الدفاع من الوسط والأطراف وخاصة عن طريق الكرات العالية التي ستتسبب في ارباك الدفاع والمساهمة في تسجيل الأهداف.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، فى المباراة المقرر لها فى العاشرة مساء يوم الأربعاء، على ملعب الدفاع الجوى، فى الجولة المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار اللقاء المؤجل من الجولة ١١ للدوري الممتاز.