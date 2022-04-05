شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية بالقميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء أمام الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتدى لاعبات منتخب مصر للكرة النسائية، القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء في المباراة الودية أمام الهند التي تقام اليوم بالأردن، ضمن منافسات الدورة الودية الدولية المقامة هناك.

وتترأس بعثة منتخب مصر للكرة النسائية في الأردن، دينا الرفاعى عضو مجلس إدارة الإتحاد والمشرف على الكرة النسائية ، وتضم قائمة اللاعبات كلا من ، ناصرة عيد وأمينة إسماعيل وفرح سمير لحراسة المرمي، انجي عطية "كابتن المنتخب" ، شروق سيد ، بسنت عبد العزيز ، مرفت فاروق ، إيمان حسن ، هند إسماعيل، أمنية محمود، عهد طارق، مهيرة علي، منة طارق، سارة عصام، سامية آدم ، وسالي منصور ، ندا الغريب ، منار هاني، أمنية سمير، راندا خليل ، هيام عبد الحفيظ ، مديحة حبيب، نورا أحمد.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية، من محمد كمال مديرا فنيا، ومروة الحواط مدربا عاما ، ومحمد عرفات مدربا للحراس، وراما نجيب مديرا إداريا، و الدكتورة إيمان كمال طبيب ، وريم محمود أخصائي علاج طبيعي وتأهيل، وأحمد حسن مسئول المهمات.

ويخوض منتخب الكرة النسائية مباراته الودية الثانية بدورة الأردن يوم 11 ابريل الجارى مع منتخب الأردن.