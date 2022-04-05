7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 5 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الأمتار الأخيرة فى صفقة انتقال أشرف بن شرقى للنادى الأهلى،كريم فؤاد يواصل قيادة الجبهة اليمنى للأهلى أمام الاتحاد السكندرى ،تضاؤل فرص مشاركة رمضان صبحى فى مواجهة الزمالك .

تضاؤل فرص مشاركة رمضان صبحى فى مواجهة الزمالك

تضاءلت فرص لحاق رمضان صبحى صانع ألعاب الفريق بمواجهة الزمالك، في ظل ضيق الوقت وعدم تمكن اللاعب من خوض فترة إعداد كافية قبل العودة للمشاركة الرسمية مع فريقه بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

كريم فؤاد يواصل قيادة الجبهة اليمنى للأهلى أمام الاتحاد السكندرى

يواصل كريم فؤاد لاعب الأهلى المشاركة أساسياً مع الفريق فى مباراة الإتحاد السكندرى، غداً الأربعاء، فى الدورى الممتاز.

الأمتار الأخيرة فى صفقة انتقال أشرف بن شرقى للنادى الأهلى

بدأ مسئولو النادى الأهلى تقييم صفقة المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب نادى الزمالك قبل اتخاذ قرار نهائى بالتفاوض مع اللاعب أو الابتعاد عن الصفقة، ويقيم مسئولو الأهلى حاليا مستوى اللاعب فنياً فى الستة أشهر الأخيرة، كذلك التعرف على طلبات بن شرقى المادية، وهل تتماشى مع سقف الرواتب الذى يضعه مسئولو القلعة الحمراء قبل التفاوض مع أى صفقة جديدة.

استقر الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى على تطبيق سياسة التدوير في صفوف فريقه بكل مراكز الملعب في مباريات الدوري المقبلة، لاسيما أن المارد الأحمر يضم بين صفوفه كتيبة مدججة بالنجوم في أغلب المراكز مما يدفع المدرب الجنوب أفريقى لاستغلالها خوفاً من شبح الإجهاد الذى يحاصر عناصر التشكيلة الأساسية للأهلى جراء تلاحم المواسم وعدم الحصول على فترات راحة مناسبة بين المواسم.

تستضيف صالة المقاولون العرب نهائيات كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على مدار يومى 7 و8 أبريل الجارى.

كشف حمدى الصافى المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى عن جاهزية المحترفة الأوكرانية بوجدانا أنسيوفا للمشاركة مع الفريق الأحمر أمام الصيد الليلة فى ثان جولات بلاى أوف نهائى كأس مصر.