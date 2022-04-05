شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القماش: رفضت الافطار فى رمضان أثناء لعبى الكرة..وأصعب مباراة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد القماش نجم ومدرب الإسماعيلي الأسبق ومدير قطاع الناشئين بالنادي، أنه يرتبط بطقوس في شهر رمضان المبارك منها أجواء العائلية والحرص علي أداء الفروض جماعة بالمسجد وتأدية صلاة التراويح مع ختم القرآن الكريم.

وأضاف فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى: "أثناء فترة ممارستي كرة القدم سواء مع الإسماعيلي أو المنتخب كنا نلعب أثناء فترة الصيام علي عكس الفترة الحالية التي يلعب فيها اللاعبين بعد الإفطار ورغم ذلك لم أفطر وحرصت علي الحفاظ علي هذا الفرض مهما بلغت الصعوبات".

وبسؤاله عن أصعب مبارياته فى شهر رمضان فقد أجاب : " كانت أمام الزمالك والتي انتهت المباراة بهدف لكل فريق بخلاف مواجهة مع الإسماعيلي ضد بطل تنزانيا وكانت بالعاصمة التنزانية وخضنا المباراة في وقت الظهيرة ودرجة الحرارة كانت مرتفعة للغاية وانتهت المباراة وقتها بهدف لكل فريق ".