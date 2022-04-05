شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تغير فى الأهلى منذ آخر ظهور فى الدوري قبل مواجهة الاتحاد ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بعد توقف طويل للمسابقة ، وتوقفت المسابقة المحلية بسبب مباراتى منتخب مصر مع السنغال بتصفيات كأس العالم قطر 2022، والتى ضاع على إثرها حلم تأهل الفراعنة للمونديال عن طريق ركلات الترجيح ، ونستعرض كل التطورات التى حدثت لفريق الاهلى قبل عودته للظهور فى الدوري بالسطور التالية..

س: متى يواجه الاهلى نظيره الاتحاد السكندرى ؟

ج: يدخل فريق الاهلى مع دقات التاسعة والنصف مساء غداً الأربعاء اختباراً صعباً حينما يستضيف نظيره الاتحاد السكندري على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة،

س: متى كان آخر ظهور للأهلى فى الدوري ؟

ج: كان أخر ظهور للأهلى في الدوري في 8 مارس الماضى أي قبل 29 يوماً حينما فاز على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد باللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري .

س: ماذا فعل الأهلى فى فترة توقف الدوري ؟

ج: حجز المارد الأحمر موقعه في دور الثمانية بدوري الابطال الافريقى للمرة السادسة على التوالي بعد تخطى عقبة الهلال السودانى بهدف حسين الشحات

س: كيف تخطى الأهلى دور المجموعات بدوري الابطال ؟

ج: صعد بطل القارة السمراء برصيد 10 نقاط في وصافة المجموعة الأولى خلف صن داونز الجنوب أفريقي الذي جمع 16 نقطة، وفي مشوار التأهل نحو ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، اجتاز الأهلي ديربيين عربيين أمام الهلال والمريخ السودانيين، اللذين ودعا المنافسات برصيد 4 نقاط لكل منهما.

س: وماذا عن الإصابات فى صفوف الأهلى ؟

ج: تعرض رامى ربيعة مدافع الاهلى لمزق فى العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع منتخب مصر فى مباراة العودة أمام السنغال ليغيب قرابة الشهر عن المارد الاحمر ، ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وصلاح محسن عن الاهلى في مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة.