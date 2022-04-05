شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن..ياسمين نوح : مكرونة بشاميل و ممبار و رقاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره ، واليوم سيكون اللقاء مع ياسمين نوح نجمة الكرة الطائرة بنادى للزمالكو التى كشفت عن الإفطار الذى ستتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم ، مؤكدة على أنها ستتناول اليوم "مكرونة بشاميل و رقاق و ممبار وديك رومى وشوربة والخبر قطايف بالبرنس".

و تتناول نوح إفطار رمضان بصحبة أسرتها ، حيث تفضل دائما قضاء أوقاتها الروحانية مع أصدقاؤها وأسرتها.

كما تحرص نوح على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات خاصة أنها لديها طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء، فى الشهر الكريم.

فيما تحرص نوح فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائها وأقاربها و زميلات الملعب مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية.