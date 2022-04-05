تعرف على الرجاء المغربى منافس الأهلى فى دور الثمانية بدوري الأبطال الافريقى

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القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور الثمانية لدوري الابطال الافريقى التى أقيمت اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" فى القاهرة، عن مواجهة بين النادى الأهلى ونظيره الرجاء المغربى.

من هو الرجاء المغربى منافس الاهلى ؟

تأسس نادي الرجاء الرياضي عام 1949، ويعد من أعظم النوادي الرياضية في المغرب.

ويعد نادي الرجاء، من أقوى الأندية وأفضلها على الإطلاق، حيث أنه حصل على العديد من البطولات وامتلأت خزينته بالألقاب و الكؤوس وطنيا ودوليا.

اجتمع المؤسسون من أجل اختيار اسم الفريق، وقاموا على الفور بالتفكير الجدي، واقترح البعض منهم اللجوء إلى القرعة لحل موضوع التسمية، بينما اتفقت فئة أخرى على مبدأ الإجماع، كان هناك إسمان هما الفتح و الرجاء وقد منحت القرعة اسم الرجاء 3 مرات، وتم اختيار الرجاء إسماً للنادي.

يعد اللون الأخضر، في علم النفس البشرية، مصدر أساسي للأمل، ولذلك استخدم الكثير من الأدباء والفلاسفة هذا اللون للتعبير عن قوى الأمل.

وتعبيرا عن شدة الأمل، وقوته، تم إختيار اللون الأخضر ليمثل قميص فريق الرجاء

وأيضاً يعد اللون الأخضر هو الثاني في العلم المغربي المتكون من اللونين الأحمر و الأخضر، وقد اختار فريق الوداد الرياضي اللون الأحمر ليمثل الفريق.

ويعد مركب محمد الخامس هو ملعب فريق الرجاء المغربى و يقع وسط مدينة الدار البيضاء، تم بناؤه عام 1955 وأعيدت هيكلته سنوات 1981، 2000، 2016، و2019، يلقب بـ"ستاد دونور" أو "ملعب الرعب"، تصل طاقته الاستيعابية إلى 45.891 متفرجا.

كان يحمل في الأول اسم أسطورة الملاكمة الفرنسية مارسيل سيردان، ثم الملعب الشرفي، وبعد الإصلاحات التي طالت الملعب سنة 1981 أمر الملك الراحل الحسن الثاني بإعادة تسميته بمركب محمد الخامس، وذلك تخليدا لروح والده.

الملعب يعد معلمة رياضية مغربية، إذ احتضن العديد من التظاهرات الرياضية الكبرى، كما استقبل "البابا" في أول زيارة له للمغرب، على هامش مباراة ودية جمعت بين "الإسلام" و"المسيحية".

بطولات الرجاء المغربى

الدوري المغربي : 12 مرة

كأس العرش المغربي : 8 مرات

دوري أبطال إفريقيا : 3 مرات

كأس الإتحاد الإفريقي : مرة واحدة

كأس الكونفدرالية الإفريقية : مرة واحدة

كأس السوبر الإفريقية : مرتين

الكأس الأفرو أسيوية : مرة واحدة

دوري أبطال العرب : مرة واحدة

وصيف كأس العالم للأندية 2013

24 لقب قارى فى جعبة النادى الاهلى

وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الابطال الافريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.