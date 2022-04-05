شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. مدربان أجنبيان فازا مع منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من بين 22 مدربا أجنبيا تولوا تدريب منتخب مصر، حقق إثنان فقط منهم لقب بطولة أمم افريقيا مع منتخب مصر، الأولى كانت مع المجرى جوزيف تيتكوس عام 1959 والتى أقيمت بمصر، والثانية بتوقيع مايك سميث "ويلز" سنة 1986 والتى استضافتها مصر أيضاً.

ويعتبر المنتخب المصرى صاحب الرقم القياسى فى التتويج باللقب بواقع 7 مرات، بدأها منذ النسخة الأولى والثانية فى عامى 1957 و 1957، ثم 1986 و 1998، قبل أن يُتوج بها ثلاث مرات على التوالى فى 2006 و 2008 و 2010.

وخسر منتخب مصر 3 نهائيات في تاريخه لكأس أمم أفريقيا، كان آخرها على يد السنغال في نسخة 2021، وخسر الفراعنة أيضًا نهائي 2017 ضد الكاميرون، بينما كان النهائي الأول الذي خسره المنتخب المصري على يد إثيوبيا في 1962.

كما أن منتخب مصر لم يخسر على مدار 24 لقاء متتاليا في بطولات كأس الأمم الأفريقية، واستمرت السلسلة الاستثنائية بين عامي 2004 و2017، علما بأن البطل التاريخي لأفريقيا غاب عن الظهور في نسخ أعوام 2012 و2013 و2015 بعدما تعثر في طريقه بالتصفيات.