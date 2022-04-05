شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يصطدم بـ الرجاء المغربي فى ربع النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" اليوم، عن وقوع النادي الأهلي في مواجهة قوية أمام الرجاء المغربي، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة فى نسخة 2021-2022.

وقام بسحب قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي.

كان الأهلى تأهل لربع النهائي وصيفا للمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر فريق صن داونز الجنوب أفريقي صاحب الصدارة برصيد 16 نقطة، ليصبح الفريق العربى السادس فى ربع النهائي من أصل 8 فرق وسط سيطرة عربية على دور الثمانية قبل سحب القرعة.

وجاءت الأندية المتأهلة لربع نهائي دورى الأبطال، كالتالى، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والأهلى (المجموعة الأولى)، الرجاء المغربى، وفاق سطيف الجزائري (المجموعة الثانية)، الترجي التونسي، شباب بلوزداد الجزائرى (المجموعة الثالثة)، الوداد المغربى، بيترو أتلتيكو الأنجولى (المجموعة الرابعة).