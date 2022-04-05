صراع الألقاب الأفريقية بين الأهلى والرجاء المغربى قبل موقعة دور الثمانية

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القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دور الثمانية لدوري الابطال الافريقى التى أقيمت اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" فى القاهرة، عن مواجهة بين النادى الأهلى ونظيره الرجاء المغربى

24 لقب قارى فى جعبة النادى الاهلى

وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الابطال الافريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

ونجح الاهلى فى التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين فى تاريخه .

8 ألقاب أفريقية للرجاء المغربى الافريقية

توج الرجاء المغربى 3 ألقاب دوري أبطال أفريقيا ( 1989 – 1997 - 1999 ) بجانب لقب لكأس الاتحاد الافريقى ولقب مثله للكونفدرالية وبطولتين للسوبر الافريقى بجانب لقب للأفرو أسيوية كما نجح بطل المغرب فى إحراز لقب وصيف كأس العالم للأندية فى 2013

مواجهات الأهلى مع الرجاء المغربى قبل القرعة

تقابل الفريقان خلال 7 مباريات، فاز خلالها الأهلي في لقاء واحد فقط، بينما حسم التعادل نتيجة أربعة مواجهات، وحقق الرجاء الانتصار فى لقاءين، بينما كانت المواجهة الاخيرة بينهم على لقب كأس السوبر الأفريقى، وانتزع الأهلي مع موسيماني اللقب وقتها من الرجاء بالتعادل 1-1 بهدف طاهر محمد طاهر في الدقائق الأخيرة، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح لبطل مصر، ليحقق اللقب للمرة الثانية على التوالي.