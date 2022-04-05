شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرعة ربع النهائي.. هل يكون نصف النهائي مصرياً بين بيراميدز والمصري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع النادي المصري في مواجهة مع نظيره المغربي نهضة بركان، بينما يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره مازيمبي الكونغولي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المصري ونهضة بركان مع الفائز من بيراميدز ومازيمبي، وقد يلتقي المصري مع بيراميدز ليكون نصف نهائي مصرياً خالصاً حال تخطي كل منهما عقبة دور الثمانية .

وخاض المصرى 10 مباريات فى كأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراتين، وخسر فى 3 مباريات، وجاء مشوار المصرى فى البطولة كالتالى:الدور التمهيدى الأول المصرى وسلطات الموارد الأوغندى

ـ تعادل الفريقان 0/0 فى مباراة الذهاب

ـ فوز المصرى 1/0 فى مباراة الإياب

الدور التمهيدى الثانى

المصرى وريفرز يونايتد

ـ هزيمة المصرى 2/1 فى مباراة الذهاب

ـ فوز المصرى 1/0 فى مباراة الإياب



فى دور المجموعات

ـ التعادل مع القطن 0/0 فى الكاميرون

ـ الفوز على مازيمبي 2/0 فى الإسكندرية

ـ الخسارة من أوتوهو 1/0 فى الكونغو

ـ الفوز على أوتوهو 1/0 فى الإسكندرية

ـ الفوز على القطن الكاميرونى 2/0 فى الإسكندرية

ـ الهزيمة من مازيمبى 2/0 في الكونغو