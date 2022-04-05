شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى لا يعرف الهزيمة مع الأهلى فى الأدوار الإقصائية بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى، المارد الأحمر للتأهل لدور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الهلال السودانى بهدف دون رد، فى الجولة السادسة، ليواصل بطل مصر حملة الدفاع عن اللقب الذى حققه فى العامين الماضيين.

وينتظر الأهلى بعد احتلاله وصافة المجموعة الأولى، أحد الفرق المتصدرة من المجموعات الثانية أو الثالثة أو الرابعة، حسب القرعة، وسيتجنب الأهلى الاصطدام مع صن داونز فى ربع نهائى النسخة الحالية من دورى أبطال إفريقيا، بعد أن لعبا سويًا فى دور المجموعات، وذلك يعنى أن الأهلى سيواجه فريقًا عربيًا فى الدور ربع النهائي، وسيكرر أحد "الديربيات العربية" فى دورى أبطال إفريقيا، وتمكن الرجاء المغربى من الظفر بصدارة المجموعة الثانية، وفى المجموعة الثالثة نجح الترجى التونسى فى خطف الصدارة، أما المجموعة الرابعة، تصدرها الوداد المغربي.

وقاد موسيمانى الأهلى في 8 مباريات إقصائية بعد التأهل من دور المجموعات في دورى أبطال أفريقيا منذ توليه مهمة تدريب الأهلى خلفا للسويسرى رينيه فايلر، حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراة واحدة ولم يتذوق طعم الخسارة والتتويج بالبطولتين التي قاد فيهما الأهلى.

جاءت نتائج الأهلى مع موسيمانى فى الأدوار الإقصائية بعد دور المجموعات كالتالى..

الوداد المغربى 0 /2 الأهلى "ذهاب نصف النهائي" 2020

الأهلى 3/ 1 الوداد المغربى "إياب نصف النهائي" 2020

الأهلى 2/ 1 الزمالك "النهائي" 2020

الأهلى 2/ 0 صن داونز "ذهاب ربع النهائي" 2021

صن داونز 1 /1 الأهلى "إياب ربع النهائي" 2021

الترجى 0 /1 الأهلى "ذهاب نصف النهائي" 2021

الأهلى 3/0 الترجى "إياب نصف النهائي" 2021

الأهلى 3/ 0 كايزر تشيفيز "النهائي" 2021