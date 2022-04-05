شكرا لقرائتكم خبر عن طريق الأهلى..الترجى "زعيم الاندية التونسية" على موعد نارى مع وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا التى أقيمت في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء،عن مواجهة قوية للترجي التونسي، حيث سيواجه وفاق سطيف الجزائري، وستكون المباراة الأولى خارج ملعبه، أحد يومي 15 أو 16 أبريل الجاري، فيما يخوض الإياب على ملعبه أحد يومي 22 أو 23 من الشهر نفسه.

وحال تأهله إلى نصف النهائي، سيكون الترجي على موعد مع الفائز من مباراة الأهلي والرجاء المغربي في الدور نصف النهائي.

وسيخوض الترجي أول مباراة في نصف النهائي على ملعبه أحد يومي 6 أو 7 مايو المقبل، قبل أن يخوض مباراة الإياب على ملعبه أحد يومي 13 أو 14 من الشهر نفسه.

يُذكر أن المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا ستُقام من مواجهة واحدة، وسيتم تحديد موعدها ومكانها النهائي من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

من هو الترجى التونسى المنافس المحتمل للأهلى ؟

الترجي التونسي هو النادي صاحب الشعبية الأكبر في تونس وهو النادي الأكثر تتويجا في تونس ودائما ما يكون المنافس الأول في جميع البطولات المحلية مع النادي الأفريقي والنجم الساحلي والصفاقسى التونسي.

يتربع نادي الترجي التونسي الملقب بفريق “الدم والذهب” على عرش أندية كرة القدم التونسية، ويُعد أكثر الأندية حصداً لمسابقة الدوري والكأس، بالإضافة للألقاب الخارجية

يرجع أول لقب محلي تُوج به فريق الدم والذهب الى عام 1938 عندما فاز بكأس تونس، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1993 عندما فاز بكأس العرب للأندية الأبطال كأول فريق تونسي يفوز بلقب هذه البطولة.

يحتفل الترجي يوم 19 من شهر يناير كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي إلى عام 1919، ويتخذ من مدينة رادس بتونس مقراً له، يستضيف مبارياته على الملعب الأولمبي برادس.

بطولات الترجى التونسى

فاز الترجي بالدوري التونسي 31 مرة (رقم قياسي)

كأس الكؤوس الإفريقيه: مرة

بطولة النخبة العربية للأندية: مرة

دوري ابطال العرب: 3 مرات

دوري أبطال إفريقيا: 4 مرات

كأس السوبر الإفريقي: مرة

كأس تونس: 6 مرات

الرابطة التونسية المحترفة الأولى: 18 مرة

كأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكأس: مرة

الكأس الأفروأسيوية للفرق: مرة

كأس السوبر التونسي: مرتين

مشاركات الترجى فى كأس العالم للأندية

شارك الترجي التونسي في كأس العالم للأندية للمرة الاولى عام 2011، عندما تغلب على فريق الوداد المغربي في نهائي ـفريقيا بهدف نظيف في مجموع المباراتين، ليلعب أول مباراة له في المونديال أمام فريق السد القطري، على ملعب تويوتا في اليابان، وخسر المباراة بهدفين مقابل هدف، ولعب مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس أمام فريق مونتيري المكسيكي، وخسر أمامه بهدفين مقابل ثلاثة، لينهي الفريق التونسي البطولة في المركز السادس.

بينما المشاركة الثانية كانت عام 2018، عندما فاز على الأهلي 4-3 في مجموع المباراتين، ليدخل أيضًا البطولة العالمية في ربع النهائي، وخسر من فريق العين الإماراتي – صاحب الأرض – بثلاثية نظيفة، ليواجه فريق جوادلاخارا المكسيكي في مباراة تحديد المركز الخامس والتي فاز بها 6-5 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وكانت المشاركة الثالثة عام 2019، وأحرز الترجي أكبر فوز في تاريخ البطولة بعد فوزه على نادي السد القطري بنتيجة 6–2 كما سجل لاعب الترجي الليبي “حمدو الهوني” الهاتريك الرابع في تاريخ مونديال الأندية، وكان الترجي قد بدأ مشواره بالخسارة أمام الهلال السعودي بطل آسيا 1 / صفر بعدما قدم مباراة جيدة ليواجه السد على المركز الخامس.

القيمة السوقية للأهلى والترجى التونسى

وتبلغ القيمة السوقية للأهلى 31.85 مليون يورو ، فيما تبلغ القيمة السوقية للترجى التونسى 17.45 مليون يورو

مواجهات الأهلى مع الترجى التونسى قبل قرعة دوري الأبطال الأفريقى

الأهلى والترجى التقيا فى العديد من المواجهات الأفريقية بعد أن التقيا في 22 مباراة، من بينها 20 مواجهة فى دورى أبطال أفريقيا ومباراتان فقط فى بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية.

حقق الأهلي الفوز على حساب الترجي في 10 مناسبات وكان التعادل حاضرا في 8 مباريات، فيما حقق الترجي الفوز في 4 لقاءات.

الهداف التاريخي

لاعبو الأهلي نجحوا في هز شباك الترجي في 26 مناسبة، بينما استقبلت شباك الفريق 15 هدفا.

وليد سليمان لاعب الفريق الحالي هو الهداف التاريخي في مواجهات الفريقين، بعد أن نجح في تسجيل 3 أهداف.

الأهلي حافظ على سجله خاليا من الهزيمة في 10 مباريات متتالية على مدار 8 سنوات، حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 مباريات بداية من مباراة الفريقين بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2011 والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 وصولا إلى ذهاب نهائي دوري الأبطال نسخة 2018 والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1.

نتيجة التعادل كانت حاضرة في معظم مواجهات الفريقين التي بدأت في عام 1990، حيث انتهت أول 4 مواجهات بنتيجة التعادل، حتى نجح الأهلي في تحقيق أول فوز في دور مجموعات دوري الأبطال عام 2007.

شباك نظيفة

الأهلي خرج بشباك نظيفة أمام الترجي في 10 مواجهات، بينما خرج بطل تونس بشباك نظيفة أمام الأهلي فى 8 لقاءات فقط.

المواجهة الأولى والأخيرة بين الاهلى والترجى

المواجهة الأولى بين الأهلي والترجي كانت في دور الـ 16 بدوري أبطال أفريقيا نسخة 1990، وانتهت مباراتا الذهاب والعودة بنتيجة التعادل السلبي ليحسم الترجي ترشحه إلى ربع النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

أما في مشوار التتويج بدوري أبطال أفريقيا العام الماضي 2021، فكانت المواجهة الأخيرة بين الفريقين، فقاد موسيماني الأهلي للفوز ذهابا وإيابا على الترجي في دور الثمانية بنتيجة 1-0 فى رادس ونتيجة 3-0 فى القاهرة.