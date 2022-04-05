شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتى الأهلى والرجاء المغربى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دوري الابطال الافريقى التي أقيمت بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" اليوم، عن وقوع النادي الأهلي في مواجهة قوية أمام الرجاء المغربي، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة فى نسخة 2021-2022.

موعد مباراتى الاهلى مع الرجاء المغربى فى دوري الابطال

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الاهلى والرجاء المغربى أحد أيام 15 أو 16 أبريل الجارى بينما تقام مباراة العودة 22 أو 23 أبريل الجارى.

كان الأهلى تأهل لربع النهائي وصيفا للمجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، خلف المتصدر فريق صن داونز الجنوب أفريقي صاحب الصدارة برصيد 16 نقطة، ليصبح الفريق العربى السادس فى ربع النهائي من أصل 8 فرق وسط سيطرة عربية على دور الثمانية.

24 لقب قارى فى جعبة النادى الاهلى

وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الابطال الافريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.