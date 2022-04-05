شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات الإسماعيلى فى رمضان..أسامة خليل يسجل 86 هدفاً فى 2590 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غير قابل للإيقاف حينما كان يشارك بالقميص الأصفر دائما ما يسجل ويمثل أكبر تهديدا للمنافسين، هز الشباك وإنتزاع آهات الجماهير كان غايته الأسمي في كرة القدم، لا يتحدث سوى بلغة الأهداف، أرقامه وإبداعاته بالمستطيل الأخضر لا تزال عالقة في ذهن الجماهير العاشقة بشغف رغم مرور السنين .. ” المركز الإعلامي للنادي الإسماعيلي “ يلقي الضوء يومياً علي تاريخ هدافي الدراويش في سلسلة حلقات يتم نشرها علي مدار شهر رمضان المبارك.

يعد أسامه خليل لاعب الإسماعيلي السابق، هو رابع الهدافين للنادي بعدما أحرز 86 هدفًا بواقع ” 71 هدفًا في الدوري العام و9 أهداف في كأس مصر و3 أهداف في البطولات الأفريقية و3 أهداف ملغية “.

واستطاع غزال الدراويش أن يحرز جميع أهدافه في مدة زمنية قصيرة وصلت إلي 2590 يومًا، كما أنه حصل علي هداف الدوري المصري موسم 75 / 76 برصيد 18 هدفًا بعد إلغاء هدفين في مرمي الشرطة بسبب عدم اعتماد نتائج المنافس في الدور الثاني، وسجل الهدف الـ 600 للإسماعيلي خلال مسابقة الدوري العام وذلك في مرمي الأوليمبى موسم 78 / 79 بجانب أنه أكثر لاعب سجل هدفين للدراويش في المباراة الواحدة برصيد 13 مرة بجانب هاتريك وحيد.



