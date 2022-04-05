شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتي المصرى ونهضة بركان فى ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع النادي المصري في مواجهة مع نظيره المغربي نهضة بركان، بينما يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره مازيمبي الكونغولي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين المصري ونهضة بركان في مصر يوم 17 أبريل الجاري، على أن تقام مباراة العودة في المغرب يوم 24 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المصري ونهضة بركان مع الفائز من بيراميدز ومازيمبي، وقد يلتقي المصري مع بيراميدز ليكون نصف نهائي مصرياً خالصاً حال تخطي كل منهما عقبة دور الثمانية .

ويرى معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، أن مواجهة نهضة بركان في الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لن تكون سهلة، خاصة وأن اللقاء هو ديربي من نوع خاص.

وقال الشعباني في تصريحات تلفزيونية: المباراة ديربي عربي لشمال أفريقيا والكرة المغربية متطورة ولها تاريخ كبير في الكونفدرالية ودوري الأبطال وفي الأعوام الأخيرة كانت متواجدة، يجب أن نلعب بذكاء في المباراتين ويجب أن نستغل عامل الأرض والجمهور، لأن الجمهور له تأثير كبير وإن شاء الله جاهزين.

أضاف: الكرة مختلفة تكتيكياً وشمال أفريقيا أقوى وأعلى وهناك سيطرة من الشمال على بطولتي الكونفدرالية ودوري الأبطال وهو ديربي سيلعب على جزئيات بسيطة وبالنسبة لنا سنلعب على فريق متمرس بالأعوام الأخيرة في هذه المسابقة، ولدينا لاعبين متحمسين وجمهور شغوف ومجلس إدارة واقف بجانبنا، وسنجهز كما يجب لهذه المسابقة.