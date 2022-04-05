شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسها مباراتى الرجاء المغربى ..8 مباريات مصيرية تنتظر الأهلى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر فريق الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى جدول مزدحم خلال شهر رمضان الكريم، سواء فى بطولة الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، لاسيما بعد وقوعه فى مواجهة الرجاء المغربى بدور الثمانية بدوري الابطال الافريقى وسط بحثه عن حصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشر في تاريخه.

يلعب الأهلي 8 مباريات خلال شهر رمضان على رأسها بالطبع مباراتى الرجاء المغربى بجانب 6 مباريات في الدوري مع الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى وايسترن كومبانى وانبى وطلائع الجيش وسيراميكا .

الأهلى & الاتحاد السكندرى.. الأربعاء 6 أبريل ( 9.30) بالدوري

المصرى البورسعيدى & الأهلى.. السبت 9 أبريل ( 9.30) بالدوري

الأهلى & إيسترن كومبانى.. الثلاثاء 12 أبريل ( 9.30) بالدوري

الاهلى & الرجاء المغربى.. ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 يومي 15 و16 أبريل

الأهلى & انبى..الثلاثاء 19 أبريل (9.30 ) بالدوري

الرجاء المغربى & الاهلى..إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 أحد يومى 22 و23 من أبريل

الأهلى & طلائع الجيش .. الأربعاء 27 أبريل ( 9.30) بالدوري

سيراميكا & الأهلى .. السبت 30 أبريل ( 9.30) بالدوري