شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسها مباراتى الرجاء المغربى ..8 مباريات مصيرية تنتظر الأهلى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
يلعب الأهلي 8 مباريات خلال شهر رمضان على رأسها بالطبع مباراتى الرجاء المغربى بجانب 6 مباريات في الدوري مع الاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى وايسترن كومبانى وانبى وطلائع الجيش وسيراميكا .
الأهلى & الاتحاد السكندرى.. الأربعاء 6 أبريل ( 9.30) بالدوري
المصرى البورسعيدى & الأهلى.. السبت 9 أبريل ( 9.30) بالدوري
الأهلى & إيسترن كومبانى.. الثلاثاء 12 أبريل ( 9.30) بالدوري
الاهلى & الرجاء المغربى.. ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 يومي 15 و16 أبريل
الأهلى & انبى..الثلاثاء 19 أبريل (9.30 ) بالدوري
الرجاء المغربى & الاهلى..إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 أحد يومى 22 و23 من أبريل
الأهلى & طلائع الجيش .. الأربعاء 27 أبريل ( 9.30) بالدوري
سيراميكا & الأهلى .. السبت 30 أبريل ( 9.30) بالدوري