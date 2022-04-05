شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب بيراميدز عن مواجهة مازيمبي: هدفنا الفوز باللقب دون النظر لأى منافس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد زاهر المدير الإداري لبيراميدز، على هامش تواجده في مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أوقعت بيراميدز في مواجهة مازيمبي الكونغولي، أن فريقه يستهدف التتويج بالبطولة في النسخة الحالية دون النظر إلى هوية أي منافس.

وقال زاهر في تصريحات تلفزيونية: مواجهة قوية بين فريقين كبار ولكن من قبل القرعة كان لدينا هدف أن أي فريق سنلاعبه أعيننا على اللقب خاصة أننا وصلنا في أخر نسختين إلى نصف النهائي والنهائي ولم نكن موفقين وهذه المرة عيننا على اللقب، مازيمبي فريق محترم ولكن لم يفرق معنا هوية الفريق الذي سنلاعبه.

أضاف: الأجواء صعبة في مازيمبي لديهم جمهور مشاكس وأرضية من نجيل صناعي وبالتأكيد سنلعب قبل الإفطار في رمضان ولكن كل تركيزنا على التتويج باللقب.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع النادي المصري في مواجهة مع نظيره المغربي نهضة بركان، بينما يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره مازيمبي الكونغولي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة المصري ونهضة بركان مع الفائز من بيراميدز ومازيمبي، وقد يلتقي المصري مع بيراميدز ليكون نصف نهائي مصرياً خالصاً حال تخطي كل منهما عقبة دور الثمانية .