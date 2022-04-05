شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم المصري فى 4 مواجهات سابقة أمام نهضة بركان قبل ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النادي المصري تحدياً جديداً، بعدما أسفرت قرعة الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع النادي المصري في مواجهة مع نظيره المغربي نهضة بركان، بينما يلتقي فريق بيراميدز مع نظيره مازيمبي الكونغولي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين المصري ونهضة بركان في مصر يوم 17 أبريل الجاري، على أن تقام مباراة العودة في المغرب يوم 24 أبريل الجاري.

التقى النادي المصري مع نظيره نهضة بركان المغربي في كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال 4 مباريات سابقة حيث فاز المصري في مباراة واحدة وخسر أخرى، وحسم التعادل نتيجة مواجهتين.

وسجل لاعبو النادي المصري 3 أهداف في شباك نهضة بركان فيما أحرز لاعبو الفريق المغربي 3 أهداف أيضاً في شباك المصري.

دور المجموعات نسخة 2018

التقى النادي المصري بنهضة بركان لأول مرة، وذلك في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، وانتهت المباراة الأولى بالتعادل بدون أهداف، بينما حقق المصري الفوز في المباراة الثانية بهدف نظيف سجله إسلام عيسى، وتأهل المصري في نهاية دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نهضة بركان الذي كان قد تصدر المجموعة.

ربع نهائي نسخة 2020

تجددت المواجهات بين الفريقين في ربع نهائي كأس الكونفدرالية نسخة 2020، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق بينما حقق نهضة بركان الفوز في مباراة الإياب على ملعبه بهدف نظيف ليتأهل إلى دور نصف النهائي، وتوج نهضة بركان بطلا لتلك النسخة بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بهدف دون مقابل.