شكرا لقرائتكم خبر عن نوستاليجا النجوم .. جيانا فاروق: بحب ظاظا وجرجير وطريقتهم و تصرفاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستاليجا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

ونجم اليوم فى نوستاليجا النجوم هى جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه و بطلة العالم فى اللعبة، والحاصلة على برونزية دورة الألعاب الاولمبية بطوكيو.

قالت جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه أن مسلسل ظاظا وجرجير كانت تتابعه فى شهر رمضان و تواظب على مشاهدته وقت عرضه ، لما يٌعرض فيه من كوميديا .

وأضافت جيانا أن شخصية جرجير هى المقربة لها أكثر، من صفاته وطريقته واسلوبه مما جعلها تحب هذه الشخصية أكثر .

ظاظا وجرجير مسلسل كوميدى يحكى عن صديقين مقربين من بعضهما البعض، ويتعرضان لمواقف كوميدية، ويحاولان التصرف فيها بإيجابية و طريقة مضحكة .