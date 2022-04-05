شكرا لقرائتكم خبر عن فلافيو..الأهلى الافضل فى قارة أفريقيا..وقادر على الفوز باللقب الثالث على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الانجولى فلافيو نجم الأهلى الأسبق أن المارد الأحمر قادر على التتويج بدوري الابطال الافريقى للمرة الثالثة على التوالى ، وقال فلافيو فى تصريحات تليفزيونية :" الاهلى هو أفضل فريق فى قارة أفريقيا ، وحتى لو لم يقدم مستوى جيد فى دور المجموعات يبقى قادراً على التغيير والفوز باللقب الافريقى الثالث على التوالى".

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الإفريقي "كاف" اليوم، عن وقوع النادي الأهلي في مواجهة قوية أمام الرجاء المغربي، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة فى نسخة 2021-2022.

وسيلاقى الفائز من الأهلى والرجاء المغربى الفائز من وفاق سطيف الجزائرى والترجى التونسى وتلعب مباراة الذهاب فى القاهرة أو المغرب.

ويعد الأنجولي فلافيو الفائز ثلاث مرات بدوري أبطال أفريقيا (2005 ، 2006، 2008) مع الأهلي، وكتب فلافيو أيضًا القصة الرائعة مع بترو أتليتيكو في الفوز بالدوري الأنجولي (2000، 2001).

سجل فلافيو أول هدف في تاريخ أنجولا في نهائيات كأس العالم في ظهورها الأول في عام 2006، وباعتباره اللاعب الأنجولي الأكثر مشاركة ، فقد سجل فلافيو في أعوام 2006 و 2008 و 2010 سبعة أهداف.