شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني عن مواجهة نهضة بركان: ديربي عربي والمباراة ستلعب على تفاصيل صغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، أن مواجهة نهضة بركان في الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لن تكون سهلة، خاصة وأن اللقاء هو ديربي من نوع خاص.

وقال الشعباني في تصريحات تلفزيونية: المباراة ديربي عربي لشمال أفريقيا والكرة المغربية متطورة ولها تاريخ كبير في الكونفدرالية ودوري الأبطال وفي الأعوام الأخيرة كانت متواجدة، يجب أن نلعب بذكاء في المباراتين ويجب أن نستغل عامل الأرض والجمهور، لأن الجمهور له تأثير كبير وإن شاء الله جاهزين.

أضاف: الكرة مختلفة تكتيكياً وشمال أفريقيا أقوى وأعلى وهناك سيطرة من الشمال على بطولتي الكونفدرالية ودوري الأبطال وهو ديربي سيلعب على جزئيات بسيطة وبالنسبة لنا سنلعب على فريق متمرس بالأعوام الأخيرة في هذه المسابقة، ولدينا لاعبين متحمسين وجمهور شغوف ومجلس إدارة واقف بجانبنا، وسنجهز كما يجب لهذه المسابقة.

وخاض المصرى 10 مباريات فى كأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراتين، وخسر فى 3 مباريات، وجاء مشوار المصرى فى البطولة كالتالى:الدور التمهيدى الأول المصرى وسلطات الموارد الأوغندى

ـ تعادل الفريقان 0/0 فى مباراة الذهاب

ـ فوز المصرى 1/0 فى مباراة الإياب

الدور التمهيدى الثانى

المصرى وريفرز يونايتد

ـ هزيمة المصرى 2/1 فى مباراة الذهاب

ـ فوز المصرى 1/0 فى مباراة الإياب



فى دور المجموعات

ـ التعادل مع القطن 0/0 فى الكاميرون

ـ الفوز على مازيمبي 2/0 فى الإسكندرية

ـ الخسارة من أوتوهو 1/0 فى الكونغو

ـ الفوز على أوتوهو 1/0 فى الإسكندرية

ـ الفوز على القطن الكاميرونى 2/0 فى الإسكندرية

ـ الهزيمة من مازيمبى 2/0 في الكونغو