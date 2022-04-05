المصرى يقابل نهضة بركان المغربي فى ربع نهائي الكونفدرالية

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة كاس الكونفدرالية المقامة حاليا بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" فى القاهرة، عن وقوع المصرى ضد نهضة بركان المغربي ضمن منافسات ربع نهائي البطولة فى نسخة 2021-2022.

وجاءت الأندية المتأهلة لربع نهائي الكونفدرالية ، كالتالى، الأهلى طرابلس وبيراميدز (المجموعة الأولى)، اورلاندو بيراتس والاتحاد الليبي (المجموعة الثانية)، مازيمبى الكونغولى والمصرى البورسعيدى (المجموعة الثالثة)، نهضة بركان المغربي وسيمبا التنزانى (المجموعة الرابعة).

وجاء التصنيف الأول في الكونفدرالية متصدرى المجموعات الأربع وهم الأهلى طرابلس الليبي، أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقيى، مازيمبى الكونغولى ونهضة بركان المغربي.

أما التصنيف الثانى فيضم الأندية التى أحتلت وصافة المجموعات الأربعة، وهى بيراميدز، المصرى البورسعيدى، الاتحاد الليبي وسيمبا التنزانى.

ووفقا للاتحاد الإفريقي فإن نظام القرعة جاء من خلال وضع الأندية أصحاب صدارة المجموعات الأربع في وعاء، والأندية الوصيفة في وعاء آخر، وتم اختيار متصدر للمجموعة مع وصيف من المجموعة الثلاث الأخرى.