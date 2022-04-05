شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريق الأهلى للمباراة النهائية بدورى الأبطال الإفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الإفريقي "كاف" اليوم، عن وقوع النادي الأهلي في مواجهة قوية أمام الرجاء المغربي، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة فى نسخة 2021-2022.

وسيلاقى الفائز من الأهلى والرجاء المغربى الفائز من وفاق سطيف الجزائرى والترجى التونسى وتلعب مباراة الذهاب فى القاهرة أو المغرب.

مباريات دور الثمانية بدوري الأبطال الإفريقى

الأهلى × الرجاء المغربي

وفاق سطيف الجزائري × الترجي

شباب بلوزداد الجزائرى × الوداد

بيترو أتلتيكو الأنجولى × صن داونز

24 لقب قارى فى جعبة النادى الاهلى

وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدوري الابطال الافريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.