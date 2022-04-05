شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه مازيمبى الكونغولى فى ربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة كاس الكونفدرالية المقامة حاليا بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" فى القاهرة، عن وقوع بيراميدز فى مواجهة مازيمبى الكونغولى ضمن منافسات ربع نهائي البطولة فى نسخة 2021-2022.
وقام المهاجم الأنجولى السابق لفريق النادى الأهلى أمادو فلافيو بسحب قرعة ربع نهائي الكونفدرالية.
وجاءت الأندية المتأهلة لربع نهائي الكونفدرالية ، كالتالى، الأهلى طرابلس وبيراميدز (المجموعة الأولى)، اورلاندو بيراتس والاتحاد الليبي (المجموعة الثانية)، مازيمبى الكونغولى والمصرى البورسعيدى (المجموعة الثالثة)، نهضة بركان المغربي وسيمبا التنزانى (المجموعة الرابعة).
وجاء التصنيف الأول في الكونفدرالية متصدرى المجموعات الأربع وهم الأهلى طرابلس الليبي، أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقيى، مازيمبى الكونغولى ونهضة بركان المغربي.
أما التصنيف الثانى فيضم الأندية التى أحتلت وصافة المجموعات الأربعة، وهى بيراميدز، المصرى البورسعيدى، الاتحاد الليبي وسيمبا التنزانى.
ووفقا للاتحاد الإفريقي فإن نظام القرعة جاء من خلال وضع الأندية أصحاب صدارة المجموعات الأربع في وعاء، والأندية الوصيفة في وعاء آخر، وتم اختيار متصدر للمجموعة مع وصيف من المجموعة الثلاث الأخرى.