بيراميدز يواجه مازيمبى الكونغولى فى ربع نهائى الكونفدرالية

ووفقا للاتحاد الإفريقي فإن نظام القرعة جاء من خلال وضع الأندية أصحاب صدارة المجموعات الأربع في وعاء، والأندية الوصيفة في وعاء آخر، وتم اختيار متصدر للمجموعة مع وصيف من المجموعة الثلاث الأخرى.

أما التصنيف الثانى فيضم الأندية التى أحتلت وصافة المجموعات الأربعة، وهى بيراميدز، المصرى البورسعيدى، الاتحاد الليبي وسيمبا التنزانى.

وجاء التصنيف الأول في الكونفدرالية متصدرى المجموعات الأربع وهم الأهلى طرابلس الليبي، أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقيى، مازيمبى الكونغولى ونهضة بركان المغربي.

محمد يوسف

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