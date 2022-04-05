شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يناقش الترتيبات النهائية لاستضافة مصر لاجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع اللجنة المنظمة لاجتماعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، برئاسة الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لاجتماعات الوكالة في مايو المقبل، والتي يتم استضافتها لأول مرة بمصر والثانية بالقارة الإفريقية.

تطرق اللقاء استعراض متطلبات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والمتضمنة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، والتجهيزات اللوجستية والترتيبات المتعلقة باستضافة فعاليات المكتب التنفيذي واجتماع مجلس الإدارة، بالإضافة الي الحديث عن أماكن الاقامة التي سيتم توفيرها للمشاركين بالاجتماعات.

أكد وزير الشباب والرياضة الحرص علي دعم مجهودات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ونشر التوعية بمخاطر المنشطات علي الرياضيين، مشدداً على ضرورة توفير كافة الإمكانات لإنجاح الحدث وخروجه بالشكل اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية، في استضافة مختلف الأحداث والبطولات الدولية، في ضوء ما تتمتع به مصر من ثقة الاتحادات الرياضية بقدرة مصر التنظيمية.