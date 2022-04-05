شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قرعة دوري الأبطال والكونفدرالية.. ماذا قدمت الفرق المصري في المجموعات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الفرق المصري منافسيها في ربع نهائي البطولات الأفريقية هذا الموسم وترتفع لديها الطموحات والأحلام الكبيرة، حيث ودع الزمالك من دور المجموعات في حين تأهل الأهلي وصيفا للمجموعة الأولى، كما تأهل فريقا بيراميدز والمصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكن في المركز الثاني أيضا، لينتظر الثلاثي المصري مواجهات نارية في ربع النهائي.

البداية بالأهلي الذي عوقب ببداية سيئة بالتعادل مع الهلال والهزيمة من صن داونز ذهابا وإيابا، ليتأهل في الأمتار الأخيرة كوصيف لمجموعته، عقب فوزه على ضيفه الهلال السوداني بهدف من دون رد للبديل حسين الشحات.

الأهلى لعب 6 مباريات في المجموعة الأولى، تلقى هزيمتين مقابل ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد، ليجمع عشرة نقاط سجل خلالهم 7 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف أخرى.

أما الزمالك الذى ودع البطولة مبكرا، فلم يحقق أي انتصار في دور المجموعات، حيث لعب 6 مباريات هُزم خلالهم في مباراتي الوداد ذهابا وإيابا، وتعادل مع بيترو أتليتكو وساجرادا الانجوليين ذهابا وإيابا، جمع 4 نقاط فقط سجل خلالها ثلاثة أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.

في الكونفدرالية جاء بيراميدز في وصافة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن أهلي طرابلس الليبي، ولعب الفريق 6 مباريات فاز في أربعة وتعادل مباراة وحيدة وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف أخرى.

الأمر نفسه كان للمصري البورسعيدي الذي تأهل في وصافة المجموعة برصيد 10 نقاط فقط، حيث لعب 6 مباريات فاز في ثلاثة منها وتلقى هزيمتين مقابل تعادل وحيد، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف أخرى.