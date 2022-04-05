الامارات | الأهلي المصري يصطدم بالرجاء المغربي في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يصطدم بالرجاء المغربي في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصطدم الأهلي المصري حامل اللقب بالرجاء البيضاوي المغربي ضمن ثلاث مواجهات عربية قوية في دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد سحب القرعة في القاهرة اليوم الثلاثاء.

ويستضيف الأهلي، الفائز باللقب في آخر نسختين وصاحب الرقم القياسي بعشرة ألقاب في المسابقة، مباراة الذهاب في منتصف الشهر الجاري، ويخوض الإياب في الدار البيضاء بعد أسبوع في معقل بطل أفريقيا ثلاث مرات آخرها في 1999.

ويلتقي الفائز مع وفاق سطيف الجزائري، البطل مرتين، أو الترجي التونسي، صاحب خمسة ألقاب.

كما يلعب شباب بلوزداد الجزائري ضد الوداد البيضاوي المغربي المتوج باللقب مرتين.

ويصعد الفائز لمواجهة بترو أتليتيكو الأنجولي أو ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بطل 2016.

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