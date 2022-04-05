الأهلي يصطدم ببطل المغرب في ربع نهائي أبطال إفريقيا.. ومواجهات نارية للمصري وبيراميدز في الكونفدرالية

الشارقة - اميمة ياسر - أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت بمقر الاتحاد الافريقي "كاف" اليوم، عن وقوع النادي الأهلي في مواجهة قوية أمام الرجاء المغربي، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة فى نسخة 2021-2022.

وجرت القرعة عصر اليوم في القاهرة لتحديد المباريات الأربع في الدور ربع النهائي، ولتحديد مواجهتي نصف النهائي.

وجاءت نتيجتها:

مباراة 1 - الأهلي ضد الرجاء

مباراة 2 - وفاق سطيف ضد الترجي

مباراة 3 - شباب بلوزداد ضد الوداد

مباراة 4 - بترو أتليتيكو ضد ماميلودي صنداونز

وتجري مباريات ربع النهائي على ملاعب الفرق المذكورة أولا في 15 و16 إبريل والإياب بعد أسبوع.

ومباريات نصف النهائي ستكون:

الفائز من مباراة 1 ضد الفائز من مباراة 2

الفائز من مباراة 4 ضد الفائز من مباراة 3

وتجري المباراتان على أرض الفريقين المذكورين أولا في 6 و7 مايو والإياب بعد أسبوع.

وبذلك سيلعب الأهلي في ميدانه ذهاب نصف النهائي إذا تأهل.

وسيكون النهائي في 29 مايو ولم يتحدد ملعبه بعد.

قرعة كأس الكونفدرالية

من ناحية أخرى أسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن مواجهات قوية لممثلى الكرة المصرية المصري وبيراميدز، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة فى نسخة 2021-2022.

وقام المهاجم الأنجولى السابق لفريق النادى الأهلى أمادو فلافيو بسحب قرعة ربع نهائي الكونفدرالية.

وجاءت مواجهات ربع نهائي الكونفدرالية على النحو التالى:

بيراميدز × مازيمبى الكونغولى

المصرى × نهضة بركان المغربي

الأهلى طرابلس × الاتحاد الليبي

سيمبا التنزانى × أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي

كما أجريت قرعة نصف نهائي الكونفدرالية، إذ سيواجه الفائز من مواجهة بيراميدز مع مازيمبى الكونغولى مع المتأهل من لقاء المصرى مع نهضة بركان المغربي، وفى المباراة الأخرى يتلقى الفائز من لقاء الاتحاد مع أهلى طرابلس مع الفائز من لقاء سيمبا وأورلاندو بيراتس.