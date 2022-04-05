الشعباني: نهضة بركان فريق مُتمرس.. ويجب أن نتعامل مع المباراة "بذكاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سليمان غريب:

علق التونسي معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي على قرعة بطولة الكونفدرالية والتي أوقعته في مواجهة نهضة بركان المغربي.

وأجريت قرعة ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، اليوم الثلاثاء، وأسفرت عن مواجهة قوية بين المصري البورسعيدي ونهضة بركان.

وقال الشعباني في تصريحات له بعد إجراء القرعة: "مواجهتنا أمام نهضة بركان هو بمثابة ديربي عربي وشمال إفريقي".

وأضاف: "الكرة المغربية مُتطورة وتمتلك تاريخ كبير في البطولات القارية، نعرف جيداً نهضة بركان وعلينا أن نتعامل بذكاء في مباراتي الذهاب والإياب".

وأكمل: "الجمهور في لقاء الإياب سيكون دافع قوي لنهضة بركان، ولكن أتمنى أن نكون جاهزين للمباراتين".

وتابع مدرب المصري: "مثل هذه المباريات تُلعب على جزئيات بسيطة، نهضة بركان فريق متمرس ولكن لدينا الإمكانيات اللازمة ولاعبينا متحمسين للتأهل والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، كما أننا نلقى دعم كبير من قبل الجماهير ومجلس الإدارة".

وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على النحو التالي:

سيمبا التنزاني × أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي

الاتحاد الليبي × أهلي طرابلس

بيراميدز × مازيمبي الكونغولي

المصري × نهضة بركان المغربي

وستقام مواجهة الدور نصف النهائي على النحو التالي:

الفائز من مواجهة الاتحاد الليبي وأهلي طرابلس الليبي سيواجه الفائز من لقاء سيمبا التنزاني وأورلاندو بيراتس.

وفي الطرف الثاني سيلعب الفائز من لقاء بيراميدز ومازيمبي مع الفائز من مباراة المصري ونهضة بركان المغربي