عن مواجهة مازيمبي.. بيراميدز: جمهوره شرس.. ولكن عيننا على البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الإداري لفريق بيراميدز، أحمد زاهر، إن ناديه يكن كل الاحترام لنظيره الكونجولي، مازيمبي ولكنهم يضعون أعينهم هذه المرة على التتويج بلقب الكونفدرالية.

وكانت قرعة دور ربع النهائي من النسخة الجارية من بطولة الكونفدرالية، التي أُقيمت فعالياتها عصر اليوم الثلاثاء، قد أوقعت بيراميدز في مواجهة أمام نظيره مازيمبي.

وأضاف زاهر، عقب إعلان نتائج القرعة، في تصريحات لفضائية بي إن سبورتس:"الأجواء هناك صعبة، تلعب في شهر رمضان وستكون المباراة بالتأكيد قبل الفطار والملعب (ترتان) وجمهور مازيمبي شرس نوعًا ما، ولكن لدينا هدف ولن ننظر لأي شيء ومصممون هذه السنة على البطولة ونتمنى أن تكون من نصيبنا هذه المرة".

وأتم المدير الإداري لفريق بيراميدز، تصريحاته بقوله:"هي مواجهة قوية بالطبع بين فريقان كبار ولكن كان لدينا هدفًا قبل قدومنا للقرعة بأن أيًا كان الفريق الذي سنواجهه فعيننا على البطولة، وآخر نسختين من الكونفدرالية وصلنا للنهائي ونصف النهائي ولم يكن حظنا جيد ولكن عيننا هذه المرة على البطولة، مازيمبي فريق محترم ولكن لا ننظر لمن سنواجهه".