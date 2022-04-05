ميرور: 7 لاعبين على ردار نيوكاسل في الميركاتو الصيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

كشف نادي نيوكاسل يونايتد، عن قائمة اللاعبين الذي يتمنى أن يتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على النادي.

وكشفت صحيفة ميرور الإنجليزية عن رغبة النادي، في التعاقد مع الهولندي سفين بوتمان، مدافع ليل، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، رغم دخول العملاق الإيطالي إي سي ميلان في المفاوضات مع نفس اللاعب.

وأكدت الصحيفة على أن الفريق الإنجليزي دخل في مفاوضات أيضا من أجل ضم السنغالي إسماعيلا سار من واتفورد، وتحرك نحو حارس برايتون روبرت سانشيز.

وأضافت الصحيفة بأن الفريق حدد العمود الفقري الذي يحتاجة، ومن ضم أولوياته التعاقد مع لاعبا خط الوسط إيف بيسوما لاعب برايتون، وكالفين فيليبس لاعب ليدز، وفي الهجوم داروين نونيز لاعب بنفيكا، وكالفيرت لوين مهاجم إيفرتون، ليصل عدد اللاعبين على ردار نيوكاسل إلى سبعة لاعبين.

الجدير بالذكر أن صندوق الإستثمارات السعودي، استحوذ على النادي الإنجليزي، في صفقة ضخمة، من المقرر أن تظهر تبعات هذة الصفقة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.