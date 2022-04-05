الطريق للقب الكونفدرالية.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهات صعبة للمصري وبيراميدز، بعدما اصطدم الفريق البورسعيدي بنهضة بركان المغربي، ومواجهة بيراميدز بنظيره مازيمبي الكونغولي.

وكانت 4 فرق قد نجحت في حجز مقاعدها في دور الـ 8 للكونفدرالية، بعد احتلالهم الصدارة في مجموعاتهم وهم الأهلي طرابلس الليبي وأورلاندو بيراتيس الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي ونهضة بركان المغربي، بالإضافة لـ 4 فرق اخرى جاء في الوصافة وهم بيراميدز، المصري، والاتحاد الليبي وسيمبا التنزاني.

وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على النحو التالي:

سيمبا التنزاني × أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي

الاتحاد الليبي × أهلي طرابلس

بيراميدز × مازيمبي الكونغولي

المصري × نهضة بركان المغربي

نصف النهائي

الفائز من مواجهة الاتحاد الليبي وأهلي طرابلس الليبي سيواجه الفائز من لقاء سيمبا التنزاني وأورلاندو بيراتس.

وفي الطرف الثاني سيلعب الفائز من لقاء بيراميدز ومازيمبي مع الفائز من مباراة المصري ونهضة بركان المغربي.

صدام مصري محتمل

وهناك احتمالية لمواجهة مصرية خالصة في الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية، ففي حال فوز بيراميدز أمام مازيمبي سيواجه الفائز من مواجهة المصري ونهضة بركان المغربي.