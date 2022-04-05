غياب رمضان صبحي.. بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة 11 في بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يقام مساء الأربعاء على ملعب الدفاع الجوي.

قائمة بيراميدز شهدت غياب رمضان صبحي أحد أبرز نجوم الفريق، بينما حضر كل النجوم في مواجهة الزمالك في لقاء بين ثنائي بين ثلاثي يتنافس بقوة على اللقب.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي