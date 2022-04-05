ربع نهائي الكونفدرالية.. المصري يواجهة نهضة بركان.. وبيراميدز يصطدم بمازيمبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أُقيمت عصر اليوم الثلاثاء، فعاليات قرعة دور ربع النهائي من النسخة الجارية من بطولة الكونفدرالية، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في القاهرة.

ويضم دور ربع النهائي بالنسخة الجارية من الكونفدرلية أندية: المصري البورسعيدي، بيراميدز، أهلي طرابلس والاتحاد من ليبيا، نهضة بركان المغربي أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، مازيمبي الكونغولي وسيمبا التنزاني.

وشهدت مراسم قرعة الكونفدرالية سحب الأنجولي فلافيو، لاعب الأهلي الأسبق للأندية حيث جاءت المباريات كالتالي:

سيمبا التنزاني vs أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي

الاتحاد الليبي vs أهلي طرابلس الليبي

بيراميدز vs مازيمبي الكونغولي

المصري البورسعيدي vs نهضة بركان المغربي

وسيواجه الفائز من مباراة بيراميدز ونظيره مازيمبي، الفائز من مباراة المصري ونظيره نهضة بركان في دور نصف النهائي الذي سيشهد مواجهة الفائز من مباراة الاتحاد الليبي وأهلي طرابلس الليبي والفائز من مباراة سيمبا التنزاني ونظيره أورلاندو بايرتس.

يُذكر أن مباراتي دور الذهاب لفريقي المصري وبيراميدز ستُقام يوم 17 أبريل الجاري على أن يُلعب الإياب يوم 24 من الشهر ذاته.