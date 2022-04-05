كأس عالم قطر 2022 يتصدر الأغلى في التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أصبح كأس العالم للمنتخبات حدثا كرويا، ينتظره كل جماهير العالم كل أربع سنوات؛ ليجتمع به أفضل 32 منتخب على وجه الأرض.

ويتمنى كل مشجع أن تصل بلده لنهائيات كأس العالم، بعد مشاركتها في مارثون كبير وهو التصفيات المؤهلة للمونديال العالمي.

ولكن الأمنية الأكبر لأي مشجع بعد صعود منتخب بلده للمونديال، هي السفر و تشجيع منتخبه من أرض الملعب، والزحف خلفه في كل مكان.

وتصطدم طموحات هذه الجماهير مع أرض الواقع، بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أسعار تذاكر مونديال قطر 2022، والتي أصبحت أغلى نسخة من نسخ كأس العالم على مر العصور.

حيث بلغ ثمن تذكرة المباراة النهائية إلى 1607 دولار أمريكي، وبالمقارنة بكأس العالم السابق روسيا 2018، والتي كان تذاكر المباراة النهائية 1100 دولار، نجد أنه توجد زيادة قدرها 41% بين النسختين.

وجاءت قيمة تذاكر المستوى الثاني لحضور المباراة 1003 دولار، مقارنة مع 710 دولار لمونديال روسيا أيضا بزيادة قدرها 41 بالمائة.

وتصل تكلفة تذاكر الفئة الثالثة، وهي أرخص التذاكر المتاحة للمشجعين، إلى 604 دولار، مقارنة بـ455 دولارا في النسخة السابقة للمونديال.

ولا يتوقف الأمر عند حد تذاكر المبارايات فقط، نجد أن حجز الفنادق يبدأ على موقع كأس العالم فيفا 2022 يصل ثمنه إلى 337 دولار، بينما ثمن أرخص تذكرة طيران تصل إلى 475 دولار، وهى تكلفة ليست بالقليلة للبقاء لليلة واحدة فقط في قطر.

وعند حساب ثمن التذكر، وتذكرة الطيران، وحجز غرفة لمدة يوم واحد فقط، نجد أن التكلفة الإجمالية تصل في المتوسط إلى 1815 دولار للفرد الواحد.