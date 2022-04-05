رئيس الاتحاد التونسي: قد ننسحب من أمم أفريقيا 2023.. نريد الاستعداد لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سليمان غريب:

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم عن إمكانية عدم المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023 والمقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وأكد الجريء على أن منتخب تونس سينسحب من كأس الأمم الأفريقية المقبلة حال إذا لم يستجيب الاتحاد القاري لطلب تعديل مباريات التصفيات.

وقال رئيس الاتحاد التونسي في تصريحات لقناة "التاسعة": "قد نضحي بالمشاركة في البطولة القادمة إذا لم يتم التوصل لتغيير الروزنامة الخاصة بمباريات التصفيات".

وأضاف: "قدمنا طلباً إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل تعديل مواعيد تصفيات الكان 2023 والمقرر لها في شهر يونيو المقبل من أجل إتاحة الفرصة للاستعداد للمشاركة في كأس العالم 2022".

وأكمل: "نتمنى التوصل إلى حل وأنا متفائل بتفهم رئيس الكاف لموقفنا، لأننا في النهاية نمثل أفريقيا في المونديال ونريد أن نستعد جيداً للبطولة".

وتابع: "حدثت اتصالات معنا وأبدى العديد من المنتخبات رغبتها في مواجهتنا وعلى رأسها البرتغال والمكسيك والإكوادور وسلفادور في إطار الاستعداد لمونديال قطر".

وواصل وديع الجريء حديثه: "في السابق كنا نقوم بدفع مبالغ ضخمة من أجل استضافة المنتخبات في رادس، واليوم هناك بعض المنتخبات تطلب مواجهة تونس بعد التأهل لكأس العالم".

وأكد رئيس الاتحاد التونسي في ختام تصريحاته، قائلاً: "عدم الموافقة من جانب الكاف لتعديل مباريات تصفيات أمم أفريقيا القادمة، سيضطرنا للانسحاب من المشاركة" .

وأوقعت قرعة كأس العالم 2022، منتخب تونس في المجموعة الرابعة بجانب فرنسا والدنمارك والفائز من (الإمارات أو أستراليا أو بيرو).