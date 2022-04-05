قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يواجه الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - ضرب الأهلي موعدا مع الرجاء المغريي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأقيمت القرعة في الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في القاهرة.

ونص نظام القرعة على أن يلتقي المتأهلين في صدارة المجموعات الأربعة (التصنيف الأول) مع أصحاب الوصافة (التصنيف الثاني)، بشرط ألا يلتقي فريقا سبق لهما أن لعبا معا في نفس المجموعة.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

الأهلي × الرجاء

وفاق سطيف × الترجي

شباب بلوزداد × الوداد

بترو أتلتيكو × صنداونز

ويلتقي الفائز من ربع النهائي الأول (الأهلي والرجاء) مع المتأهل من ربع النهائي الثاني (سطيف والترجي).

ومن المقرر أن يقام لقاء الأهلي والرجاء ذهابا في مصر أحد يومي 15 و16 أبريل، والإياب في المغرب يوم 22 أو 23 من الشهر نفسه.