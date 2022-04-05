التشكيل المتوقع لمعركة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره أتليتكو مدريد الإسباني في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سيتي تأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على سبورتينج لشبونة البرتغالي في دور الـ16 بنتيجة (5-0) في مجموع لقائي الذهاب والإياب، أما أتلتيكو مدريد فأطاح بمانشستر يونايتد بعد التعادل ذهابا (1-1) ثم الفوز إيابا بهدف نظيف.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، جون ستونز، إيمريك لابورت، زينيتشينكو.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودريجو هيرنانديز، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، جابرييل جيسوس، رحيم سترلينج.

تشكيل أتليتكو مدريد المتوقع:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس يورنتي، ستيفان سافيتش، فيليبي، رينيلدو.

خط الوسط: رينان لودي، كوكي، جيوفري كوندويبا.

خط الهجوم: ليمار، أنطوان جريزمان، جواو فيليكس.