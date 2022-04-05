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التشكيل المتوقع لمعركة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد بالأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره أتليتكو مدريد الإسباني في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي .

سيتي تأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على سبورتينج لشبونة البرتغالي في دور الـ16 بنتيجة (5-0) في مجموع لقائي الذهاب والإياب، أما أتلتيكو مدريد فأطاح بمانشستر يونايتد بعد التعادل ذهابا (1-1) ثم الفوز إيابا بهدف نظيف.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، جون ستونز، إيمريك لابورت، زينيتشينكو.

خط الوسط: كيفين دي بروين، رودريجو هيرنانديز، إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: برناردو سيلفا، جابرييل جيسوس، رحيم سترلينج.

تشكيل أتليتكو مدريد المتوقع:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: ماركوس يورنتي، ستيفان سافيتش، فيليبي، رينيلدو.

خط الوسط: رينان لودي، كوكي، جيوفري كوندويبا.

خط الهجوم: ليمار، أنطوان جريزمان، جواو فيليكس.

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