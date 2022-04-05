تعرف على نتائج قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أجريت، اليوم الثلاثاء، مراسم قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وأقيمت القرعة في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك بحضور الأنجولي أمادو فلافيو، نجم الأهلي المصري السابق.

وأسفرت القرعة عن مواجهة نارية من العيار الثقيل، حيث يواجه الاتحاد الليبي نظيره ومواطنه أهلي طرابلس.

يُذكر أن مباريات ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية ستُقام يوم الأحد 17 أبريل/نيسان 2022، فيما تقام مباريات الإياب يوم الأحد 24 أبريل/نيسان 2022.