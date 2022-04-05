تعرف على موعد مباراة الأهلي والاتحاد في الدوري المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يعود فريق الأهلي لمنافسات الدوري المصري، عندما يلتقي الاتحاد، بعد نجاح مهمته الأفريقية وتجاوز دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.



وفاز الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل، وحافظ على الصدارة برصيد 28 نقطة.

تقام المباراة بين الأهلي والاتحاد السكندري على ملعب الأهلي والسلام، في مباراة مؤجلة من الجولة 12 بالدوري المصري الممتاز 2021-2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس2 المباراة بشكل مجاني ومفتوح لجميع المشاهدين.

ويعيش الاتحاد السكندري يعيش ظروف صعبة، بعدما أقال مدربه حسام حسن وعين بدلا منه عماد النحاس، وتراجع للمركز 11 برصيد 14 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

الأهلي - 28 نقطة

بيراميدز - 26 نقطة

الزمالك - 25 نقطة

سموحة - 23 نقطة

فيوتشر - 19 نقطة