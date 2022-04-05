شاهد.. بث مباشر قرعة ربع نهائي الكونفدرالية 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم مراسم قرعة ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة.



ارتفع مستوى المسابقة في السنوات الأخيرة، لاسيما بعد تواجد عدد من الأندية البارزة في قارة أفريقيا على قرار بيراميدز المصري ونهضة بركان المغربي.

وانتهت مواجهات دور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية الأحد 3 أبريل/نيسان بمفاجأة خروج صفاقسي التونسي مبكرا من البطولة.

وستكون الأدوار القادمة من ربع نهائي الكونفدرالية قوية جدا نظرا لقوة الفرق المتأهلة من مجموعاتها.

ومن المقرر انطلاق مراسم قرعة ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية في الساعة 3 ظهرا بتوقيت القاهرة، 4 عصرا بتوقيت مكة المكرمة.

وتأهلت 8 فرق إلى دور ربع النهائي جاءت كالتالي: أهلي طرابلس الليبي، بيراميدز المصري، أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، الاتحاد الليبي، مازيمبي الكونغولي، المصري، نهضة بركان المغربي، سيمبا التنزاني.