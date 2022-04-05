تعرف على موعد نهائي كأس الملك 2022؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

مع اقترابنا من نهاية الموسم السعودي، تزداد الإثارة في البطولات الكبرى في المملكة، سواءً في الدوري أو كأس خادم الحرمين الشريفين.



انتهى نصف نهائي كأس الملك يوم الإثنين 4 أبريل/نيسان 2022، وشهد مفاجأة من العيار الثقيل، وهي تأهل الفيحاء على حساب الاتحاد.

في نصف النهائي الآخر فاز الهلال بديربي الرياض على الشباب بهدفين لهدف، ليضرب الثنائي موعدا في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد نهائي كأس الملك 2022 والقنوات الناقلة وأكثر.

لم يتحدد بعد موعد نهائي كأس الملك 2022 بين الهلال والفيحاء، وذلك رغم انتهاء الدور نصف النهائي.

تستضيف المملكة طوال شهر أبريل/نيسان مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2022، وهو ما يعني أن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لن يقام قبل مايو/آيار، خاصةً مع مشاركة الهلال في البطولة الآسيوية.

تذاع مباراة كأس الملك 2022 وجميع المواعيد السعودية الكبرى الرياضية على قنوات SSC، وسيذاع نهائي الكأس على شاشتها.

وسيتم تحديد القناة الناقلة في الشبكة السعودية قبيل المباراة بأيامٍ قليلة.