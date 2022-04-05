«نقدر نتعاقد مع أي لاعب».. مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى جماهير النادي الأهلي.

وقال منصور، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "من 1 يونيو إلى 30 يونيو ستنتعش خزينة نادي الزمالك بما لا يقل عن 400 مليون جنيه (اشتراكات أعضاء الجمعية العمومية)، الخير قادم طالما هناك أناس مسئولة وتعمل من أجل خدمة النادي".

وأضاف رئيس الزمالك: "عقدنا اجتماعا يوم الأحد الماضي مع سيف الوزيري واليوم الثلاثاء سنوقع عقد البث الفضائي مع الشركة الراعية، وسنتسلم قناة الزمالك".

وتابع: "كان لدينا أموالاً لدى الشركة المتحدة، واستلمت الشيك بالفعل، لكن لن تُصرف المستحقات إلا للاعبين الرجال (مش بيتلوي دراعي)".

وأكد منصور أن نادي الزمالك "يستطيع التعاقد مع أي لاعب تحلم به الجماهير، نحن في خدمة النادي".

ووجه مرتضى منصور رسالة إلى جماهير الأهلي "الحقيقية" قائلاً: "إلى جمهور الأهلي الحقيقي هل أنتم راضون أن يُسيء قطيع منكم للأهلي قبل الزمالك، كل مباراة تحدث أزمة ويتم (سبّ) الزمالك وتركي آل الشيخ والإسماعيلي.. هل أنت موافقون على ما يحدث؟!".

وأوضح رئيس الزمالك: "تريد التحفيل أمامك الملعب (مش داخلين خناقة)"، متابعاً: "ليس لديّ مشكلة مع الأهلي ولا مع جماهيره ولا أعضاؤه، مشكلتي مع محمود الخطيب رئيس النادي، لكن لن أستجيب لتلك الاستفزازت".