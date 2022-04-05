مبابي يبتعد عن ريال مدريد.. باريس سان جيرمان يقدم عرضاً تاريخياً.. وأنباء عن اقتراب تجديد عقده

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث الصحفي دانييل ريولو في قناة “ RMC “ عن آخر التطورات في مللف النجم الفرنسي الشاب كليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، والذي يتعرض لضغوط قوية لتجديد عقده المنتهي الصيف المقبل.

وأعلن ريولو أن كليان مبابي سيجدد عقده مع باريس سان جيرمان وسيتم الإعلان الرسمي في مايو المقبل بعد نهاية الموسم.

وقال ريولو إن الاهتمام الوحيد لناصر الخليفي "هو ما سيفعله كليان مبابي، لن يصدقني أحد لكن سيتم الإعلان عن ذلك في مايو وسيبقى في الفريق ”.

من جانبه، نشر الصحفي رومان مولينا مقطع فيديو حول مستقبل النجم الفرنسي، مؤكدًا أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمارسان ضغوطا قوية على كليان مبابي لتجديد عقده.

وأكد مولينا أن ما يتعرض له مبابي (23 عاما) يعتبر سابقة في تاريخ كرة القدم العالمية.

كما أكد الصحفي أن ملف تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان تجاوز الجانب الرياضي ليصبح قضية سياسية استُخدِم فيها كل الطرق لإقناعه بالبقاء في فريقه الفرنسي المملوك لدولة أجنبية.

وفي السياق ذاته، كشف الصحفي محمد الكعبي عن تفاصيل عرض باريس سان جيرمان الجديد، لإقناع مبابي بتجديد عقده.

وكتب الكعبي تغريدة عبر تويتر ”أن باريس سان جيرمان عرض على مبابي مكافأة التوقيع 100 مليون يورو، وراتباً سنوياً يقارب 50 مليون يورو، وامكانية أن يصبح الهداف التاريخي لفريقه، وإمكانية تحقيق دوري الأبطال الأول لفريقه، وإمكانية اللعب تحت قيادة زيدان“.

وتابع: ”بالمقابل تحقيق حلمه باللعب مع مدريد وإمكانية تحقيق العديد من الجوائز الفردية والجماعية تجعله ينتظر قليلاً“.

وفي حالة حصول مبابي على 100 مليون يورو كمكافأة توقيع فإنها ستكون مكافأة التوقيع الأغلى في تاريخ كرة القدم، حيث تتخطى قيمتها صفقات كبرى تمت في عالم الساحرة المستديرة.

وفي تصريحات له عقب فوز باريس سان جيرمان على لوريان في الدوري الفرنسي، أكد مبابي أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن مستقبله.

وصرح مبابي قائلاً: ”إذا كنت اتخذت قراري، فسأقول ذلك، لست مسؤولاً أمام أحد. إنه اختيار شخصي. إذا اتخذت قراري، أقول ذلك وأقبله. في الأشياء الجيدة والأشياء السيئة التي فعلتها كنت أتقبلها دائمًا. ليس لدي شيء للاختباء، لم أقتل أحدا. أريد أن أتخذ أفضل قرار ممكن ”.

وتشير عدة تقارير لعرض مالي كبير من باريس سان جيرمان وإغراء بمنح شارة القيادة لإقناع النجم الفرنسي بالبقاء ووعود بعقد قصير وفتح الباب لرحيله صيف 2023.