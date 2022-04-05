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بنفيكا يستضيف ليفربول.. ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -    

تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 5 أبريل 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهتيّ بنفيكا ضد ومانشستر سيتي ضد أتلتيكو مدريد في .

ونستعرض لكم مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة:

مانشستر سيتي X أتلتيكو مدريد – الساعة 9 مساء على قناة  beIN Sports 1 HD Premium       

بنفيكا X ليفربول – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الاماراتي

العين X الوصل – الساعة 8 مساء                  

خورفكان X بني ياس – الساعة 9 مساء

كأس الليبرتادوريس

كاراكاس  X أتليتيكو باراناينسي – الساعة 12:15 صباحا 

اولمبيا X سيرو بورتينيو – الساعة 12:15 صباحا 

كولون X بينارول – الساعة 12:15 صباحا 

ديبورتيفو كالي X بوكا جونيورز – الساعة 2:30 صباحا 

كلوب اولويس ريدي X كورينثيانز – الساعة 2:30 صباحا 

سبورتنج كريستال X فلامينجو – الساعة 2:30 صباحا

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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