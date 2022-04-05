بنفيكا يستضيف ليفربول.. ومواجهة قوية بين السيتي وأتلتيكو.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 5 أبريل 2022، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهتيّ بنفيكا ضد ليفربول ومانشستر سيتي ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة:

مانشستر سيتي X أتلتيكو مدريد – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

بنفيكا X ليفربول – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الاماراتي

العين X الوصل – الساعة 8 مساء

خورفكان X بني ياس – الساعة 9 مساء

كأس الليبرتادوريس

كاراكاس X أتليتيكو باراناينسي – الساعة 12:15 صباحا

اولمبيا X سيرو بورتينيو – الساعة 12:15 صباحا

كولون X بينارول – الساعة 12:15 صباحا

ديبورتيفو كالي X بوكا جونيورز – الساعة 2:30 صباحا

كلوب اولويس ريدي X كورينثيانز – الساعة 2:30 صباحا

سبورتنج كريستال X فلامينجو – الساعة 2:30 صباحا